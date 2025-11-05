Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochvormittag im Minus

Barclays im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 4,04 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 4,04 GBP. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 4,02 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,04 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 418.063 Barclays-Aktien.

Bei einem Wert von 4,09 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 1,20 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,24 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,60 Prozent.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,17 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 6,55 Mrd. GBP eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,431 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

