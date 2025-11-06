Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Barclays-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 4,12 GBP.

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 4,12 GBP. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,13 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,09 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 15.721.965 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2025 auf bis zu 4,13 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP ab. Mit Abgaben von 45,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,17 Mrd. GBP – ein Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,431 GBP im Jahr 2025 aus.

