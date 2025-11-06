Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Vormittag fester

Barclays im Fokus

Die Aktie von Barclays zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,09 GBP.

Das Papier von Barclays konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 4,09 GBP. Bei 4,10 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 4,09 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.902.553 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,10 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 0,20 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 82,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,091 GBP belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,40 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2025. Das EPS wurde mit 0,10 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,17 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,431 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

