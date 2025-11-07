Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Barclays zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 4,11 GBP.

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Die Barclays-Aktie legte bis auf 4,15 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,14 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 553.743 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 4,15 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,24 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 45,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,40 GBP je Barclays-Aktie an.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 7,17 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,55 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Barclays die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,431 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

