Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verliert am Freitagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 4,09 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 4,09 GBP. Die Barclays-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,09 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,14 GBP. Bisher wurden heute 3.045.996 Barclays-Aktien gehandelt.

Bei 4,15 GBP markierte der Titel am 07.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,39 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 45,27 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,17 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Barclays wird am 10.02.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Barclays die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,431 GBP je Aktie.

