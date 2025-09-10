Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Barclays. Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 3,79 GBP nach oben. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 3,79 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,77 GBP. Bisher wurden via London 8.934.622 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 3,79 GBP erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,14 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 43,51 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,101 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

