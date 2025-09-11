DAX23.629 -0,3%ESt505.368 -0,3%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1731 ±-0,0%Öl66,83 +0,8%Gold3.650 +0,5%
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
So bewegt sich Barclays

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag im Aufwind

12.09.25 12:07 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,81 GBP.

Barclays plc
4,43 EUR 0,05 EUR 1,03%
Das Papier von Barclays legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 3,81 GBP. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,81 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,80 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 2.866.097 Aktien.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,81 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 2,16 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Abschläge von 43,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,101 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,419 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

