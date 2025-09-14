Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zeigt sich am Montagvormittag freundlich
Die Aktie von Barclays zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3,83 GBP zu.
Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,83 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 3,83 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,82 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 685.950 Barclays-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,83 GBP) erklomm das Papier am 15.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,07 Prozent. Bei einem Wert von 2,16 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Abschläge von 43,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,101 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.
Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,419 GBP je Barclays-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
