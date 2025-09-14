DAX23.835 +0,6%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,26 +0,6%Gold3.645 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- Palantir, BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie
Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Kurs der Barclays

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zeigt sich am Montagvormittag freundlich

15.09.25 09:29 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Barclays zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3,83 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,47 EUR 0,06 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,83 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 3,83 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,82 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 685.950 Barclays-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,83 GBP) erklomm das Papier am 15.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,07 Prozent. Bei einem Wert von 2,16 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Abschläge von 43,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,101 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,40 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,419 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen