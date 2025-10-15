Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Barclays. Zum Vortag unverändert notierte die Barclays-Aktie zuletzt im London-Handel bei 3,81 GBP.

Die Barclays-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,81 GBP an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Barclays-Aktie bei 3,84 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,79 GBP aus. Bei 3,84 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.886.895 Barclays-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,90 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,38 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,24 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 70,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,417 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

