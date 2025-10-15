Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Barclays zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 3,82 GBP zu.

Die Barclays-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3,82 GBP. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 3,84 GBP. Bei 3,84 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 951.377 Barclays-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,90 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 1,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,24 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 41,47 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,080 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Das EPS lag bei 0,12 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie eingefahren. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,417 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen