Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 3,78 GBP.
Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 3,78 GBP. Bei 3,78 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,84 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 8.522.326 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,90 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 3,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,24 GBP). Mit einem Kursverlust von 40,87 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.
Am 29.07.2025 lud Barclays zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Barclays.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,417 GBP je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.09.2023
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.2023
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2022
|Barclays Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2022
|Barclays Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.2022
|Barclays Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
