Barclays

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag kaum bewegt

14.10.25 12:04 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag kaum bewegt

Die Aktie von Barclays zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 3,74 GBP bewegte sich die Barclays-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Barclays plc
Aktien
Barclays plc
4,29 EUR -0,03 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie kam im London-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,74 GBP. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,75 GBP zu. Die Barclays-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,70 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,73 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.913.282 Barclays-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,90 GBP erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 4,15 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,24 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,091 GBP belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 6,32 Mrd. GBP eingefahren.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,417 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

