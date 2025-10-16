Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Donnerstagmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 3,83 GBP zu.

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 3,83 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 3,83 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 3,79 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.532.367 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,90 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 1,88 Prozent Luft nach oben. Bei 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,19 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Barclays die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,417 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

