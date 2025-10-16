Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag freundlich
Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,80 GBP nach oben.
Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,80 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 3,82 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,79 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 567.736 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,90 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 41,15 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 7,19 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Barclays die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,417 GBP je Aktie belaufen.
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin
Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen
Analysen zu Barclays plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
