Barclays im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays büßt am Donnerstagnachmittag ein

16.10.25 16:08 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays büßt am Donnerstagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 3,79 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,41 EUR 0,05 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Barclays befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 3,79 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 3,79 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,79 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 9.031.731 Barclays-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,90 GBP an. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 2,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 40,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,19 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,417 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

