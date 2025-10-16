Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays büßt am Donnerstagnachmittag ein

Barclays im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 3,79 GBP abwärts.

Das Papier von Barclays befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 3,79 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 3,79 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,79 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 9.031.731 Barclays-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,90 GBP an. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 2,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 40,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,19 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,417 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

