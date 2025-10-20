Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,63 GBP zu.
Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 3,63 GBP. Die Barclays-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,64 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 3,61 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.875.702 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,90 GBP) erklomm das Papier am 24.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 7,44 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,24 GBP ab. Mit Abgaben von 38,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.
In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,418 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
