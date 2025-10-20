DAX24.122 +1,2%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1653 -0,1%Öl61,13 -0,3%Gold4.256 +0,1%
Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag mit angezogener Handbremse

20.10.25 12:04 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Barclays zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Barclays-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 3,58 GBP.

Die Barclays-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 3,58 GBP. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 3,64 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 3,58 GBP. Bei 3,61 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 6.435.788 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,90 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,24 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2024 mit 0,080 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 6,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,418 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

