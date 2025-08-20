Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays reagiert am Donnerstagmittag positiv
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,73 GBP.
Das Papier von Barclays konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 3,73 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 3,76 GBP. Bei 3,74 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 2.623.461 Aktien.
Bei 3,78 GBP markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,29 Prozent. Bei 2,14 GBP fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 74,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Barclays seine Aktionäre 2024 mit 0,080 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,41 GBP angegeben.
Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,19 Mrd. GBP im Vergleich zu 6,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,420 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
