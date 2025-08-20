DAX24.198 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.279 -0,8%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,20 +0,2%Gold3.334 -0,4%
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar
McDonald's macht Fast Food wieder bezahlbar! Für mich klar der richtige Schritt!
Barclays im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays reagiert am Donnerstagmittag positiv

21.08.25 12:06 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays reagiert am Donnerstagmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,73 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,35 EUR 0,06 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Barclays konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 3,73 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 3,76 GBP. Bei 3,74 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 2.623.461 Aktien.

Bei 3,78 GBP markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,29 Prozent. Bei 2,14 GBP fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 74,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2024 mit 0,080 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,41 GBP angegeben.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,19 Mrd. GBP im Vergleich zu 6,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,420 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Nachrichten zu Barclays plc

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
