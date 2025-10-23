Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays zieht am Donnerstagvormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 3,83 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,83 GBP. Bei 3,85 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den London-Handel startete das Papier bei 3,82 GBP. Bisher wurden heute 1.109.780 Barclays-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,90 GBP) erklomm das Papier am 24.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,82 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 71,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,091 GBP je Barclays-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.

Am 22.10.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,10 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Barclays mit 0,08 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 7,17 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 präsentieren. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,420 GBP fest.

