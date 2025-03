BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 50,48 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 50,48 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,20 EUR nach. Mit einem Wert von 52,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.197.467 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 9,07 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,00 EUR an.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,44 EUR je BASF-Aktie.

