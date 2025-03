BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 50,07 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 50,07 EUR abwärts. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,58 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.701.771 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Mit Abgaben von 19,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,32 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,00 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,78 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,09 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 23.04.2026 dürfte BASF die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,44 EUR je Aktie belaufen.

