BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 42,87 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 42,87 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 42,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.722 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 6,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,45 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 21.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.

