BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 42,16 GBP abwärts.
Um 15:53 Uhr rutschte die BAT-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 42,16 GBP ab. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 42,07 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,59 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.377.773 BAT-Aktien den Besitzer.
Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 4,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,38 GBP am 16.01.2025. Abschläge von 32,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,33 GBP.
Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,37 GBP in den Büchern stehen haben wird.
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
