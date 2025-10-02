DAX24.290 +0,7%Est505.632 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,48 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
Aktie im Fokus

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag freundlich

02.10.25 09:29 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 29,68 EUR.

Bayer
29,32 EUR -0,38 EUR -1,26%
Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 29,68 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 29,93 EUR. Bei 29,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 358.810 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 30,71 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 3,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Mit Abgaben von 38,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

