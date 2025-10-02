Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 29,68 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 29,68 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 29,93 EUR. Bei 29,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 358.810 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 30,71 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 3,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Mit Abgaben von 38,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,58 EUR je Aktie belaufen.

