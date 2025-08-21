Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 28,48 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 28,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 673.253 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 35,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,88 EUR angegeben.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

