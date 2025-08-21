DAX24.334 +0,2%ESt505.481 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Aktienentwicklung

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

22.08.25 09:25 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Bayer zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 28,16 EUR zeigte sich die Bayer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 28,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 28,18 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,04 EUR nach. Mit einem Wert von 28,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.459 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

