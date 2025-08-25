Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 28,68 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,99 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 421.042 Bayer-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 7,59 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,91 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,88 EUR.
Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,59 EUR je Bayer-Aktie.
