Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,96 EUR nach oben.

Das Papier von Bayer konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 27,96 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 28,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.009.531 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 10,98 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 34,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

