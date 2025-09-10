Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Freitagmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 36,70 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 36,70 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 36,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.067 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,71 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,69 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,700 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

Bechtle-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten