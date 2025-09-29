Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Mittag

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 39,10 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,10 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 38,84 EUR. Bei 39,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 15.393 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 42,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,67 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,50 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,49 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

