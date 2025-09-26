DAX23.800 +0,3%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.817 +1,5%
Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Vormittag stärker

29.09.25 09:29 Uhr

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,32 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,32 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 39,66 EUR. Bei 39,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.476 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 7,07 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Abschläge von 26,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
