Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 30,96 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 30,96 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 31,22 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,90 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 8.002 Aktien.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 40,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 7,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,685 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,85 EUR aus.

Am 08.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Mrd. EUR ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

