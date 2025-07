Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Montagvormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 40,04 EUR.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 40,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 40,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.252 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2025 auf bis zu 41,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,10 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Mit Abgaben von 28,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,704 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Am 09.05.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,46 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,50 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,87 EUR je Aktie.

