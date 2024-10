Bechtle Aktie News: Bechtle behauptet sich am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,06 EUR.

Mit einem Kurs von 34,06 EUR zeigte sich die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 34,24 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,92 EUR ab. Bei 33,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 14.563 Stück.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,90 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2024 Kursverluste bis auf 32,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 4,05 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,705 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 50,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,07 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Minus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert letztendlich im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone