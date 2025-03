Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 36,50 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 36,50 EUR. Bei 36,42 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.202 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 27,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,724 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 44,85 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 14.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,82 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,01 EUR je Aktie.

