Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 31,22 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 31,22 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,12 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.996 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 40,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 8,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,72 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr angefallen

Freitagshandel in Frankfurt: Gewinne im MDAX