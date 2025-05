Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 121,30 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 121,30 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 121,75 EUR zu. Bei 121,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 12.213 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,10 EUR) erklomm das Papier am 25.05.2024. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 17,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 110,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 8,53 Prozent sinken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Beiersdorf-Aktie. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 141,44 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 06.08.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,69 EUR je Aktie aus.

