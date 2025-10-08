DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,20 +0,8%Nas23.020 +1,0%Bitcoin106.089 +1,8%Euro1,1626 -0,3%Öl66,13 +0,6%Gold4.042 +1,5%
Berkshire Hathaway im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend billiger

08.10.25 20:24 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend billiger

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 750.659,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
432,00 EUR 1,15 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel um 20:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 750.659,79 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 748.491,43 USD. Bei 750.600,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 28 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 812.855,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 8,29 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 657.900,00 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie an.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,65 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 30.891,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

