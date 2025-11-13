Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 763.074,93 USD.

Das Papier von Berkshire Hathaway legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 763.074,93 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 763.074,93 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 757.500,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 22 Berkshire Hathaway-Aktien.

Bei 812.855,00 USD markierte der Titel am 03.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 6,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 661.614,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 13,30 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 909.218,00 USD an.

Berkshire Hathaway ließ sich am 01.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21.413,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18.272,00 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 93,00 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 31.827,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

