Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway büßt am Montagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 730.280,00 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 730.280,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 730.280,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 732.543,11 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 657.900,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Abschläge von 9,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 909.218,00 USD.
Am 02.08.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.601,00 USD, nach 21.122,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30.838,14 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben
Kurs-Gewinn-Verhältnis als wichtige Kennzahl für Buffett & Co: Was Investoren über das KGV wissen müssen
S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren verdient
Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|07.11.2012
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|10.08.2011
|Berkshire Hathawa a outperform
|Keefe, Bruyette & Woods, Inc.
|30.06.2010
|Berkshire Hathaway "buy"
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.2010
|Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahme
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.04.2011
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|02.03.2011
|Berkshire Hathawa a hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.10.2010
|Berkshire Hathawa a equal-weight
|Barclays Capital
|04.05.2010
|Berkshire Hathaway "equal weight"
|Barclays Capital
|11.08.2009
|Berkshire Hathaway Downgrade
|Fox Pitt & Kelton
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.2010
|Berkshire Hathaway "sell"
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|11.04.2006
|Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: Underwe
|Lehman Brothers
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. A nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen