Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway büßt am Montagnachmittag ein

Berkshire Hathaway im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 730.280,00 USD.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 730.280,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 730.280,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 732.543,11 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 657.900,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Abschläge von 9,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 909.218,00 USD.

Am 02.08.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.601,00 USD, nach 21.122,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30.838,14 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

Kurs-Gewinn-Verhältnis als wichtige Kennzahl für Buffett & Co: Was Investoren über das KGV wissen müssen

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren verdient