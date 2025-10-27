Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 732.000,00 USD nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 732.000,00 USD ab. Die Berkshire Hathaway-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 731.569,49 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 737.880,00 USD. Zuletzt wechselten 32 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2025 markierte das Papier bei 812.855,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Bei 657.900,00 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 10,12 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8.601,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21.122,00 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 92,52 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 03.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 30.929,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

