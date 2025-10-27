Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 729.000,00 USD abwärts.

Um 20:05 Uhr ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 729.000,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 727.080,44 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 737.880,00 USD. Bisher wurden via New York 72 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD an. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 10,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 657.900,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 9,75 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Berkshire Hathaway-Aktie wird bei 909.218,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.601,00 USD gegenüber 21.122,00 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 92,52 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30.929,42 USD je Aktie.

