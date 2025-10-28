Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verliert am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Der Berkshire Hathaway-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 725.000,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:39 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 725.000,00 USD. In der Spitze büßte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 723.553,37 USD ein. Mit einem Wert von 724.000,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26 Stück gehandelt.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 10,81 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 657.900,00 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 9,26 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 8.601,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 92,52 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 30.929,42 USD je Aktie belaufen.

