Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Nachmittag deutlich nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,9 Prozent bei 507,96 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 5,9 Prozent auf 507,96 USD ab. In der Spitze büßte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 502,82 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 520,00 USD. Zuletzt wurden via New York 680.942 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2025 bei 542,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 6,71 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 399,37 USD am 04.05.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 21,38 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 909.218,00 USD.

Berkshire Hathaway gewährte am 22.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,62 Prozent auf 94,92 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 04.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,75 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

