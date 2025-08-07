Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 464,18 USD.

Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 464,18 USD. Bei 464,73 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 463,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 94.337 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 542,03 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,77 Prozent hinzugewinnen. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 426,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 8,23 Prozent sinken.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 606,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,73 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 14,08 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 92,52 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,57 USD je Aktie.

