DAX24.180 -0,1%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto16,00 +1,1%Dow44.066 +0,2%Nas21.397 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1666 ±-0,0%Öl66,51 +0,2%Gold3.392 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Kursverlauf

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

08.08.25 16:09 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 464,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
397,10 EUR -2,95 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 464,18 USD. Bei 464,73 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 463,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 94.337 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 542,03 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,77 Prozent hinzugewinnen. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 426,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 8,23 Prozent sinken.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 606,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,73 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 14,08 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 92,52 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,57 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Berkshire Hathaway-Aktie im Fokus: Gewinnrückgang lässt Kurs fallen - Neueste Portfolioanpassungen

Berkshire Hathaway-Aktie rot: Gewinneinbruch - Buffett-Holding schreibt Milliarden auf Kraft Heinz ab

Was Investoren über Warren Buffetts Sohn und Nachfolger bei Berkshire Hathaway Howie wissen müssen

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
14.04.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
23.08.2007Berkshire Hathaway haltenWertpapier
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen