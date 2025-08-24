DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.467 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
So entwickelt sich Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Aktie News: S&P 500 Aktie Berkshire Hathaway am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

29.08.25 20:24 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: S&P 500 Aktie Berkshire Hathaway am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
432,55 EUR 4,80 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 504,38 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 506,68 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 501,42 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 388.189 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,03 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 6,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 438,00 USD. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 13,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 606,00 USD.

Berkshire Hathaway gewährte am 02.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 5,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Berkshire Hathaway 14,08 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 92,52 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 20,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumMeistgelesen
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
14.04.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
23.08.2007Berkshire Hathaway haltenWertpapier
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"

Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"

Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen