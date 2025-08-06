DAX23.956 +0,1%ESt505.280 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag stark gefragt

07.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 7,6 Prozent auf 0,065 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,04 EUR -0,00 EUR -8,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bettermoo(d) Food legte um 09:17 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 7,6 Prozent auf 0,065 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,065 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,060 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 13.000 Stück.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,110 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.602,454 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 30.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,051 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,166 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

