Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,064 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:44 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,064 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,064 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,064 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,064 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2024 erreicht. Gewinne von 681,250 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,000 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,688 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net