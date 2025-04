Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag kaum verändert

Beyond Meat im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 2,68 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 2,68 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,69 USD. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,62 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,68 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.483 Stück gehandelt.

Bei 10,30 USD markierte der Titel am 15.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 284,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73,68 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,66 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 präsentieren.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,501 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

