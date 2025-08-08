Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 2,64 USD.

Um 15:50 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 2,64 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 2,65 USD. Mit einem Wert von 2,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.691 Beyond Meat-Aktien.

Bei 7,59 USD erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 187,50 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,23 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 15,72 Prozent wieder erreichen.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2025 -1,829 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

